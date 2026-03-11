Repro Medical System Aktie

Repro Medical System

WKN: 913004 / ISIN: US7599101026

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Repro Medical System präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Repro Medical System gibt am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Repro Medical System für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,066 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,130 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 41,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 33,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

