Ausblick: Repro Medical System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Repro Medical System lädt am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,017 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,039 USD, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 48,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net