Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Republic Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Republic Services wird am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,05 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,89 USD, gegenüber 6,49 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 16,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,03 Milliarden USD generiert wurden.
