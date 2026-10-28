Republic Services Aktie

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WKN: 915201 / ISIN: US7607591002

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Republic Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Republic Services wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Republic Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,76 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Republic Services 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,42 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Republic Services 4,21 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,27 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,33 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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