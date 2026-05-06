Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Republic Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Republic Services präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,64 USD je Aktie gegenüber 1,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,10 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Republic Services einen Umsatz von 4,01 Milliarden USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,24 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,85 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 16,59 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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