Ausblick: Research Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Research Solutions wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,036 USD. Dies würde einem Zuwachs von 260,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Research Solutions 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Research Solutions nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 12,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,133 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 49,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 49,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at