Research Solutions Aktie
WKN DE: A1JSMK / ISIN: US7610251057
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Research Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Research Solutions wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,033 USD aus. Im letzten Jahr hatte Research Solutions einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 12,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,143 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 49,0 Millionen USD, gegenüber 48,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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