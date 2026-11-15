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WKN DE: A1JSMK / ISIN: US7610251057

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Research Solutions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Research Solutions wird am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,033 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 12,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Research Solutions einen Umsatz von 12,3 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,143 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 49,0 Millionen USD im Vergleich zu 48,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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