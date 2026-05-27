Reservoir Media Aktie
WKN DE: A3CWGA / ISIN: US76119X1054
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Reservoir Media legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Reservoir Media wird am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,045 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reservoir Media noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Reservoir Media nach den Prognosen von 2 Analysten 44,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,100 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 172,6 Millionen USD, gegenüber 158,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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