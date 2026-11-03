Reservoir Media Aktie
WKN DE: A3CWGA / ISIN: US76119X1054
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Reservoir Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Reservoir Media wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent auf 48,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD, gegenüber 0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 188,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 175,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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