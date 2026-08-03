Reservoir Media Aktie

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WKN DE: A3CWGA / ISIN: US76119X1054

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Reservoir Media vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Reservoir Media wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Reservoir Media soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 188,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 175,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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