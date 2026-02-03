Ausblick: Reservoir Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Reservoir Media wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,015 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Reservoir Media 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,3 Millionen USD in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,090 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 169,7 Millionen USD, gegenüber 158,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

