Ausblick: Resideo Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resideo Technologies gibt am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,605 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Resideo Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,770 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at