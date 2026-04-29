Ausblick: Resmed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Resmed lädt am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,280 USD je Aktie gegenüber 0,400 AUD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,42 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,06 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 1,47 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 5,64 Milliarden USD im Vergleich zu 7,95 Milliarden AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at