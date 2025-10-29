Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ResMed wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ResMed in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,87 USD, gegenüber 9,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 5,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at