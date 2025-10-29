ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ResMed wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ResMed in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 10,87 USD, gegenüber 9,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 5,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ResMed Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.10.25
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.10.25
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.25