Ausblick: Resmed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Resmed lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,289 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Resmed ein EPS von 0,400 AUD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 21 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,46 Milliarden USD betragen, verglichen mit 2,10 Milliarden AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 1,47 AUD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 5,65 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,95 Milliarden AUD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at