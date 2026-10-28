ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ResMed wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass ResMed im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,37 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,40 Prozent auf 1,39 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,09 USD, gegenüber 10,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten durchschnittlich auf 5,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,65 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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