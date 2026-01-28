ResMed Aktie

WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: ResMed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ResMed lädt am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 9,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,40 Milliarden USD gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,93 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

