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WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: ResMed legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ResMed lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ResMed die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,89 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ResMed noch 2,58 USD je Aktie eingenommen.

20 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,13 USD, gegenüber 9,51 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 5,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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