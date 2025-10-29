Ausblick: Resmed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Resmed wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,252 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 18 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,33 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,83 Milliarden AUD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 1,47 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 26 Analysten auf durchschnittlich 5,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,95 Milliarden AUD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at