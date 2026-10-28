Resmed Aktie
WKN: 935168 / ISIN: AU000000RMD6
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Resmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Resmed wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
18 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,268 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 AUD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 18 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,39 Milliarden USD, was einem Umsatz von 2,04 Milliarden AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,54 AUD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,81 Milliarden USD, gegenüber 8,34 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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