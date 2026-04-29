Ausblick: ResMed zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ResMed wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass ResMed im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,48 USD je Aktie gewesen.

ResMed soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,51 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 5,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at