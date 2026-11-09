Ausblick: Resona legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Resona gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 36,48 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Resona ein EPS von 31,78 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 22,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 230,44 Milliarden JPY gegenüber 298,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 151,94 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 113,82 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 933,45 Milliarden JPY, gegenüber 1.338,07 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net