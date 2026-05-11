Ausblick: Resona mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Resona präsentiert am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,99 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 19,25 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Resona mit einem Umsatz von insgesamt 191,78 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31,85 Prozent verringert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 113,37 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 92,40 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 795,21 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.089,97 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at