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WKN: 925315 / ISIN: JP3974450003

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12.11.2026 07:01:06

Ausblick: RESORTTRUST gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RESORTTRUST äußert sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass RESORTTRUST für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 25,03 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26,26 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 63,23 Milliarden JPY gegenüber 58,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 105,93 JPY, gegenüber 98,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 259,65 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 263,02 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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