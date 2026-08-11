Ausblick: RESORTTRUST stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RESORTTRUST wird am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 14,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 56,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 102,92 JPY im Vergleich zu 98,58 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 263,97 Milliarden JPY, gegenüber 263,02 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at