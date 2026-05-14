Ausblick: RESORTTRUST zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RESORTTRUST stellt am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass RESORTTRUST für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 22,98 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll RESORTTRUST nach den Prognosen von 2 Analysten 85,86 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 66,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 96,75 JPY je Aktie, gegenüber 95,19 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 260,47 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 249,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at