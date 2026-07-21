Ausblick: Resources Connection legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Resources Connection öffnet am 22.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Resources Connection für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,078 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 23,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 139,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Resources Connection für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 106,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,108 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -5,800 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 452,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 551,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at