Resources Connection Aktie
WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058
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06.10.2026 07:01:06
Ausblick: Resources Connection legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Resources Connection äußert sich am 07.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,168 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 140,0 Prozent verringert. Damals waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 100,0 Millionen USD – ein Minus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Resources Connection 120,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,398 USD, gegenüber -1,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 426,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 452,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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