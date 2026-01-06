Ausblick: Resources Connection stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Resources Connection wird am 07.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,013 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 120,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 145,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD, gegenüber -5,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 482,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 551,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

