Resources Connection Aktie

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WKN: 566037 / ISIN: US76122Q1058

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Resources Connection veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Resources Connection wird am 08.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,340 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 16,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 108,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 129,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,063 USD aus. Im Vorjahr waren -5,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 466,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 551,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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