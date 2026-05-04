Restamax Aktie
WKN DE: A1W9WW / ISIN: FI4000064332
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Restamax gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Restamax veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Restamax im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,039 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 EUR je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 84,5 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,3 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,659 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,55 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 382,0 Millionen EUR, gegenüber 358,0 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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