Ausblick: Restamax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Restamax wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,260 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 104,5 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 12,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,467 EUR je Aktie, gegenüber 0,540 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 364,1 Millionen EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 427,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at