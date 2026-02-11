Ausblick: Restaurant Brands International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Restaurant Brands International wird am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,947 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Restaurant Brands International nach den Prognosen von 24 Analysten 2,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,68 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,18 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 8,41 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at