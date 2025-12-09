Ausblick: REV Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

REV Group wird am 10.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,780 USD. Das entspräche einer Verringerung von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,800 USD erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 597,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei REV Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 646,8 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie, gegenüber 4,72 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at