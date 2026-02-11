Ausblick: Revenio Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revenio Group stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,265 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Revenio Group 0,250 EUR je Aktie vermeldete.

Revenio Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,740 EUR, gegenüber 0,690 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 111,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 103,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at