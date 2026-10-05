Reviv3 Procare Aktie

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WKN DE: A3DNDM / ISIN: US76151R2067

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05.10.2026 07:01:06

Ausblick: Reviv3 Procare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reviv3 Procare wird am 06.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,130 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Reviv3 Procare noch 0,040 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 8,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Reviv3 Procare einen Umsatz von 6,9 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie, gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 39,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 30,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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