Ausblick: Revolution Medicines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Revolution Medicines stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 19 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -2,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Revolution Medicines noch ein Verlust pro Aktie von -1,310 USD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 16 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -7,909 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -5,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 101,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at