Ausblick: Revolution Medicines stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Revolution Medicines präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,578 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Revolution Medicines noch -1,120 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 17 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 3,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -5,626 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -3,580 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 3,7 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at