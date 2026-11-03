Ausblick: Revolution Medicines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Revolution Medicines wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 22 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -2,345 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 21 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 25,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -9,488 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 208,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net