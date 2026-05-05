Ausblick: Revolution Medicines zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Revolution Medicines stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,836 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,130 USD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 16 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,552 USD im Vergleich zu -5,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 77,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at