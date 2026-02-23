Revolve Grou a Aktie

WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Revolve Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Revolve Group A wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,173 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 306,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,776 USD, gegenüber 0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,13 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Revolve Group Inc Registered Shs -A- 25,19

