Revolve Grou a Aktie
WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Revolve Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Revolve Group A wird am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,173 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,170 USD erwirtschaftet wurden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 306,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 293,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,776 USD, gegenüber 0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 1,21 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,13 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Revolve Group Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Revolve Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Revolve Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Revolve Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Revolve Group Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Revolve Group Inc Registered Shs -A-
|25,19
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.