Revolve Grou a Aktie

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WKN DE: A2N7LV / ISIN: US76156B1070

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Revolve Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Revolve Group A wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,194 USD aus. Im letzten Jahr hatte Revolve Group A einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,83 Prozent auf 328,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 296,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,916 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,860 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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