Ausblick: Revolve Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Revolve Group A präsentiert am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,215 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Revolve Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 341,9 Millionen USD im Vergleich zu 309,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,899 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at