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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: ReWalk Robotics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ReWalk Robotics öffnet am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,386 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -6,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,427 USD, gegenüber -17,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 28,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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