ReWalk Robotics Aktie
WKN DE: A12BMB / ISIN: IL0011331076
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: ReWalk Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ReWalk Robotics gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,180 USD gegenüber -5,520 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll ReWalk Robotics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,91 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,470 USD, gegenüber -17,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 30,1 Millionen USD im Vergleich zu 22,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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14.05.26
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