Ausblick: ReWalk Robotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ReWalk Robotics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,210 USD je Aktie, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 9,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at