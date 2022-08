Ausblick: REX American Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher

REX American Resources lässt sich am 30.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird REX American Resources die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass REX American Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,597 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,437 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 21,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 237,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 195,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 909,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 774,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at