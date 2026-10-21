Rexford Industrial Realty Aktie

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WKN DE: A1W27P / ISIN: US76169C1009

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Rexford Industrial Realty legt Quartalsergebnis vor

Rexford Industrial Realty stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,278 USD. Dies würde einer Verringerung von 24,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Rexford Industrial Realty 0,370 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 233,0 Millionen USD gegenüber 253,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,99 Prozent.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,264 USD, gegenüber 0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 945,7 Millionen USD im Vergleich zu 998,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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