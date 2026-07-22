Ausblick: Rexford Industrial Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rexford Industrial Realty wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,295 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 240,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 249,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,860 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 961,9 Millionen USD, gegenüber 998,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at